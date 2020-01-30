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Женщина угрожала взорвать самолет Симферополь-Москва, — СМИ
Российские паблики сообщают о ЧП в аэропорту «Домодедово» — там экстренно посадили самолет рейса Симферополь — Москва, одна из пассажирок которого угрожала взрывом. Ранее в этом аэропорту самолет сел на недостроенную полосу.
О нештатной ситуации — угрозе теракта — пилоты борта S7 AirBus A-321 сообщили диспетчерам и приняли решение об экстренной посадке.
По информации Baza, на борту самолета находится 195 человек. Авиалайнер буксируют на стоянку. В аэропорту временно запретили вылеты — на взлетной полосе наблюдается скопление ожидающих разрешения на взлет самолетов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у российского самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» в воздухе оторвалась обшивка одного из двигателей.
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