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Дело Шеремета: Рябошапка признал, что собранных доказательств недостаточно
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о необходимости сбора дополнительных доказательств по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, прежде чем материалы будут переданы в суд. Напомним, ранее с аналогичной инициативой вышли следователи по делу.
По словам Рябошапки, он поставил перед подчиненными задачу установить людей, которые не только организовывали выполнение убийства, но и тех, кому устранение журналисты было выгодно.
«Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно», — подчеркнул генеральный прокурор в интервью «Интерфакс-Украина».
Напомним, ранее о неубедительности основной версии следствия заявил генерал-майор ВСУ, замсекретаря СНБО Сергей Кривонос, который лично знаком с главным фигурантом Андреем Антоненко.
12 декабря правоохранители задержали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и медсестра Яна Дугарь.
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