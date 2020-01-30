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Украина

Дело Шеремета: Рябошапка признал, что собранных доказательств недостаточно

14:22 30 января 2020 294
Главный подозреваемый Андрей Антоненко
Инф. «ФАКТОВ»

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о необходимости сбора дополнительных доказательств по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, прежде чем материалы будут переданы в суд. Напомним, ранее с аналогичной инициативой вышли следователи по делу.

По словам Рябошапки, он поставил перед подчиненными задачу установить людей, которые не только организовывали выполнение убийства, но и тех, кому устранение журналисты было выгодно.

«Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно», — подчеркнул генеральный прокурор в интервью «Интерфакс-Украина».

Напомним, ранее о неубедительности основной версии следствия заявил генерал-майор ВСУ, замсекретаря СНБО Сергей Кривонос, который лично знаком с главным фигурантом Андреем Антоненко.

12 декабря правоохранители задержали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и медсестра Яна Дугарь.

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