Дело Шеремета: расследование могут продлить до лета

Украина

Следователи по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, версию которых генерал-майор ВСУ, замсекретаря СНБО Сергей Кривонос считает неубедительной, намерены просить Офис генпрокурора о продлении сроков досудебного следствия.

Об этом пишет Hromadske.

Как отметил прокурор по делу Сергей Зузак, срок досудебного расследования завершается 12 февраля. Однако его могут продлить до июня 2020 года. В частности, по словам прокурора, это необходимо «для установления истины в деле».

«Еще нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в том числе — эксперименты, допросы и тому подобное», — сказал Зузак.

Также прокурор добавил, что сторона защиты может подать возражения в течение 5 дней.

«Возражения вместе с ходатайством подаются первому заместителю генерального прокурора. Он рассматривает ходатайство и возражения и принимает решение, продлевать срок следствия или нет. У него на это есть три дня, но не позднее окончания срока следствия», — уточнил он.

Кроме того, Зузак отметил, что пока рано принимать решение о направлении материалов в суд или о закрытии данного производства.

Адвокат одной из подозреваемых в причастности к убийства Шеремета — Юлии Кузьменко — Владислав Добош отметил, что уже подал возражения на ходатайство следователя Зузака, поскольку считает такие действия следствия затягиванием дела.

«Продление до шести месяцев является незаконным и противоречит УПК. Следователем не обоснована необходимость такого продления. То, что они указывают, можно было уже за 3,5 года сделать без необходимости продолжения срока досудебного расследования», — сказал Добош.

Напомним, 12 декабря правоохранители задержали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Последнюю отправили под круглосуточный домашний арест до 8 февраля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», военной медсестре Яне Дугарь, одной из пяти подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, изменили меру пресечения. Печерский суд Киева вместо круглосуточного домашнего ареста изменил ее на ночной арест.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter