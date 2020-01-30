Происшествия

В Харькове устроили перестрелку возле дома ребенка: фото и первые детали инцидента

Возле харьковского дома ребенка раздался взрыв, и произошла перестрелка. Ранее в этом городе расстреляли директора кладбища.

Как сообщает сайт 057.ua, выстрелы и взрыв произошли по улице Кузнецкой. По словам очевидцев, оттуда уехал автомобиль «Мерседес» белого цвета, старой модели, в нем может находиться пострадавший.

В Telegram-каналах появилась информация, что в перестрелке пострадал Сергей Величко, боец Национального корпуса.

В Харьковской области началась полицейская операция «Сирена».

Ранее сообщалось что в Харькове произошло убийство, которое потрясло общественность. Бизнесмен выломал двери в квартиру и хладнокровно расстрелял из автомата своего друга детства, а затем и его жену. Также он ранил двумя пулями 12-летню дочку убитой семейной пары.

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