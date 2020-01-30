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СБУ предотвратила двойное заказное убийство в Грузии: подробности спецоперации (фото, видео)
В Харькове сотрудники СБУ задержали мужчину, причастного к организации заказного двойного убийства в Грузии. Ранее в Николаеве представители спецслужбы задержали военных, которые переделывали травматическое оружие в боевое.
Сотрудники украинской и грузинской спецслужб установили, что трое представителей криминальных кругов Украины и Грузии по указке одного из главарей грузинской преступной группировки задумали устранить двоих конкурентов.
«Через украинского сообщника заказчики подыскали „киллера“, который согласился выполнить задание за 20 тысяч долларов США. Ему была передана информация, в том числе фото и видеоматериалы, личные данные потенциальных жертв, оплаченный билет на самолет до Тбилиси», — сообщают в СБУ.
В Грузии во время контролируемых правоохранителями встреч один из организаторов преступления передал «киллеру» четыре тысячи долларов США аванса, автомат и взрывчатку.
Уже в Харькове правоохранители задержали представителя отечественных криминальных кругов, задействованного в организации заказного убийства. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.
Шевченковский райсуд Киева отправил задержанного под арест на два месяца без права внесения залога. Одновременно с операцией украинских правоохранителей, их коллеги в Грузии задержали еще двоих фигурантов дела.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве сотрудники спецслужбы накрыли «ботоферму», через которую россияне «минировали» вокзалы и устраивали информационные атаки на украинских чиновников.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!