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Происшествия

Никто не обратил внимание: под Запорожьем 8-летняя девочка умерла от туберкулеза

17:45 30 января 2020 324
рука
Инф. «ФАКТОВ»

В Каменке-Днепровской Запорожской области 8-летняя школьница умерла от туберкулеза. Напомним, у учительницы младших классов одной из львовских школ ранее выявили открытую форму туберкулеза.

Девочка скончалась в реанимации в результате тяжелой формы туберкулезного менингита. В больницу ее доставили родители, когда ребенок уже был в полукоматозном состоянии. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Девочка жила в неблагополучной семье. Учителя неоднократно отправляли ее домой лечиться, потому что чувствовала себя нехорошо. Но уже через несколько дней родители приводили ребенка на занятия. Почему никто в школе не забил тревогу, в областном управлении здравоохранения объяснять отказались.

Последний месяц ребенок вообще не посещал школу.

Соседи умершей девочки отмечают, что она чувствовала себя плохо минимум с сентября.

По словам детского врача-инфекциониста Каменско-Днепровской больницы Ирины Мироновой, девочку принесли без сознания на руках. У нее диагностировали туберкулезный менингит и туберкулез легких.

Родителям других школьников официальную причину смерти не сообщили. О туберкулезе они узнали из собственных источников. После обследования учащихся, туберкулез диагностировали еще у шестиклассника.

Родители школьников требуют разъяснений и полной дезинфекции школы.

Как сообщали «ФАКТЫ», Центр общественного здоровья при Минздраве создал сайт, где каждый желающий может провериться на туберкулез. Скрининговая анкета состоит из 13 вопросов и пройти ее можно за пять минут. Тестируемому предлагается вспомнить, как долго у него наблюдается кашель, есть ли другие тревожные симптомы (например, слабость или чуть повышенная температура в течение длительного времени). На основании ответов появляется заключение о степени риска заболеть туберкулезом. В ряде случаев система может посоветовать пройти дополнительное обследование в медучреждении.

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