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Здоровье и медицина

У учительницы младших классов обнаружили открытую форму туберкулеза: детали инцидента во Львове

15:39 16 ноября 2019 130
больница
Инф. «ФАКТОВ»

У учительницы младших классов одной из львовских школ, которая обратилась к семейному врачу из-за повышенной температуры, выявили открытую форму туберкулеза. Напомним, Всемирный день борьбы против этого недуга отмечается 24 марта.

Женщина проходила медосмотр перед началом учебного года и он не показал изменений в легких.

Всех школьников и педагогов, с которыми контактировала больная, обследовали медики, туберкулеза не обнаружили.

Занятия в школе не прерывали, там стараются чаще проветривать классы, а на переменах дети гуляют не в коридоре, а на дворе.

Однако врачи не исключают, что симптомы могут появиться и позже. В зону риска попала семья учительницы и все, с кем она контактировала.

«У 5% людей туберкулез может развиться до двух лет, еще у 5% после двух лет. А 90% останутся абсолютно здоровыми», — приводятся в сюжете ТСН слова врача-эпидемиолога.

Как сообщали «ФАКТЫ», Центр общественного здоровья при Минздраве создал сайт, где каждый желающий может провериться на туберкулез. А для жителей Киева традиционно организовывают проверки на передвижном флюорографе.

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