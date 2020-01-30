Массовая драка в Харькове: в сети опубликовали видео инцидента

Происшествия

В сети появилось видео драки в Шевченковском районе Харькова, во время которой произошла стрельба и взрыв.

Сначала ролик опубликовал Телеграм-канал «Ху*вий Харків».



На съемке можно увидеть драку и момент взрыва.

Несколько молодых людей, которые приехали на машине белого цвета, подошли к другой группе людей. После короткого разговора между ними началась драка. Затем к «разборкам» присоединяется еще одна группа людей в черной одежде, которые тоже участвуют в драке. После этого раздается взрыв, и участники драки убегают с места происшествия.

В сети появилась информация, что в перестрелке пострадал Сергей Величко, боец Национального корпуса.

В драке якобы участвовали члены «Нацкорпуса» и люди из окружения некоего «авторитета» Манукяна, а гранату бросили именно «спортсмены» этого человека.

По информации Харьков City в Facebook, конфликт связан с рейдерским захватом одного из заводов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о попытке рейдерского захвата сельскохозпредприятия в Бориспольском районе Киевской области, а также о попытке захвата консервного завода в Виннице.

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