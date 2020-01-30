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Происшествия

У Рябошапки заявили, что в Украине резко выросло число сексуальных преступлений в отношении детей

21:02 30 января 2020 75
изнасилование
Инф. «ФАКТОВ»

В 2019 году зарегистрировано 148 изнасилований, в которых потерпевшими являются несовершеннолетние. Эта цифра вдвое превышает цифру подобных преступлений за 2018 год.

По информации, обнародованной Офисом генпрокурора, всего в течение 2019 года зарегистрировано более 550 уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей.

В этом году уже зарегистрировано уже 24 преступления сексуального характера.

В начале года в управлении защиты прав детей и противодействия насилию создан отдел противодействия насилию в отношении детей.

Напомним, президент Зеленский подписал законопроект о введении Единого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей. Изнасилование наказывается 10−15 годами тюрьмы. Если преступление совершено повторно, насильник может быть приговорен к пожизненному заключению.

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