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У Рябошапки заявили, что в Украине резко выросло число сексуальных преступлений в отношении детей
В 2019 году зарегистрировано 148 изнасилований, в которых потерпевшими являются несовершеннолетние. Эта цифра вдвое превышает цифру подобных преступлений за 2018 год.
По информации, обнародованной Офисом генпрокурора, всего в течение 2019 года зарегистрировано более 550 уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей.
В этом году уже зарегистрировано уже 24 преступления сексуального характера.
В начале года в управлении защиты прав детей и противодействия насилию создан отдел противодействия насилию в отношении детей.
Напомним, президент Зеленский подписал законопроект о введении Единого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей. Изнасилование наказывается 10−15 годами тюрьмы. Если преступление совершено повторно, насильник может быть приговорен к пожизненному заключению.
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