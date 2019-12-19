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Рада узаконила реестр для педофилов: что он из себя представляет
В четверг, 19 декабря, в парламенте проголосовали за законопроекты, предусматривающие введение в Украине реестра педофилов.
Закон вводит Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, и усиливает ответственность за подобные преступления.
В реестр вносятся сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания. Также указываются преступления, за которые он был осужден, вид уголовного наказания, информация о фактически отбытом наказании, а также о нарушении правил административного надзора.
Информация исключается из реестра в случае отмены обвинительного приговора или постановления суда.
Пользователями реестра являются руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции и Государственного бюро расследований.
Право на получение информации из реестра также получат руководители учебных заведений, учреждений здравоохранения и других учреждений, осуществляющих надзор за детьми или предоставляющим им услуги медицинского, учебного и социального характера, при найме человека на работу, а также руководители органов власти, местного самоуправления и лица, которые хотят проверить свое наличие в нем.
Внесенные в реестр лица обязаны будут сообщать полиции о перемене места жительства и работы. Кроме того, за изнасилование несовершеннолетнего независимо от согласия вводится наказание в виде 10−15 лет лишения свободы.
Повторное изнасилования ребенка наказывается 15 годами тюрьмы или пожизненным заключением.
Перед вторым чтением были изъяты нормы, которые бы позволили применять химическую кастрацию к педофилам.
За этот законопроект проголосовали 325 народных депутатов.
Напомним, в июне народные депутаты приняли за основу и в целом закон об ужесточении ответственности за преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних детей путем кастрации. Специалисты раскритиковали этот закон и считают, что он не решит проблему педофилов.
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