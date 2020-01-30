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Украина

Помпео рассказал, какие вопросы намерен обсудить с Зеленским

4:25 30 января 2020 25
Майк Помпео
Инф. «ФАКТОВ»

Госсекретарь США Майк Помпео, из-за приезда которого будет ограничено движение в Киеве, намерен на встрече с президентом Владимиром Зеленским обсудить вопросы европейской безопасности.

Об этом он заявил на брифинге, говорится в сообщении возглавляемого им Госдепартамента.

«Мы отправимся и проведем хорошую беседу в Украине с командой и с президентом Зеленским по ряду важных вопросов европейской безопасности», — сказал Помпео.

Во время брифинга глава американского МИДа напомнил, что его визит в Украину был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке.

Отвечая на вопрос о его послании сотрудникам посольства США в Украине, госсекретарь заявил, что ценит каждого дипломата и отметил «важные усилия, которые Соединенные Штаты и Украина будут продолжать прилагать вместе в борьбе с коррупцией в этой стране и обеспечивать поддержку, которая необходима украинскому народу для его свободы и независимости».

Напомним, Госдеп США подтвердил визит Помпео в Украину 30 января. Госсекретарь прибудет в Киев, где у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами внешнеполитического и оборонного ведомств страны.

Кроме Украины, Помпео посетит Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Майкл Помпео заявил, что политика США в отношении Украины осталась неизменной: Вашингтон, как и прежде, поддерживает Киев в борьбе с коррупцией. При этом госсекретарь США отметил, что Вашингтон взял на себя обязательства оказать Украине помощь «по целому ряду вопросов с тем, чтобы она оставалась в безопасности в качестве суверенного государства». Также Помпео заявил, что Украина является крупным торговым партнером для США.

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