«Дала ему новый номер Джен»: стало известно, кто помирил Энистон и Питта

Шоу-бизнес

Для многих фанатов Брэда Питта и Дженнифер Энистон уже давнj не секрет, что между актерами снова «пробежала искра» чувств. Более того, знаменитости даже не пытаются скрывать свои наладившиеся отношения, пишет российское издание Glamour со ссылкой на британский таблоид The Sun.

По крайней мере, это было явно продемонстрировано на вручении престижной премии «Золотой глобус», где Питт и Энистон обнимались и кокетничали друг с другом, а Дженн даже поцеловала своего бывшего супруга.

Теперь же выяснилось, кто именно сыграл ключевую роль в том, что Питт и Энистон помирились. Как оказалось, это была напарница Дженн по работе в сериале «Друзья» — Кортни Кокс.

Когда-то Питт обратился к ней с вопросом, как оживает Дженн, но получил ответ, что та счастлива (тогда Энистон была замужем за Джастином Теру). Но относительно недавно знаменитости встретились снова, и именно Кортни дала Брэду новый номер телефона Дженнифер.

Как известно, Кортни Кокс является не только коллегой Энистон по цеху, но и ее самой близкой подругой. После развода с Питтом, который в мире голливудских знаменитостей наделал немало шума, она некоторое время даже не здоровалась с Питтом. Но теперь, судя по всему, все в порядке, и неровен час, бывшие супруги снова поженятся.

«Джен говорила Кортни, что скучает по дружбе с Брэдом. Встретив его, Кортни дала ему ее новый номер и сказала, что Дженнифер будет рада поговорить. Поначалу бывшие муж и жена переписывались раз в две недели, но вскоре между нами завязалась дружба», — рассказал инсайдер изданию The Sun.

Питт извинился перед бывшей женой за то, что в 2005 году так быстро переехал к Анджелине Джоли.

«Джен переполняли эмоции. Обиды, которые она подавляла годами, выплеснулись наружу, и она разрыдалась», — пишет The Sun со ссылкой на инсайдера.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Питт и Энистон уже даже могут шутить о своих неудачах в личной жизни. На церемонии SAG Awards она смеялась над его речью, когда он сделал выпад в адрес Джоли.

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