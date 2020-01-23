Анджелина Джоли раздавлена: стала известна реакция звезды на шутки Брэда Питта о рухнувшем браке

Шоу-бизнес

Голливудская звезда Анджелина Джоли очень расстроена после церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, где Брэд Питт вовсю флиртовал с бывшей женой Дженнифер Энистон, чем подогрел слухи об их воссоединении.

Но настоящим ударом для многодетной матери стало публичное признание звезды фильма «Однажды в Голливуде» по поводу их брака, пишет КП со ссылкой на издание ОК!

Журналисты напоминают, что 56-летний Брэд Питт иронично высказался о своих скандалах с Джоли. Он заявил, что их брак был для него настоящим вызовом судьбы.

«Давайте будем честны, это был сложный этап моей жизни. Парень, который поднялся так высоко, совсем не ладил со своей женой на протяжении большого отрезка времени», —сказал актер.

По словам подруги Джоли, слова бывшего мужа стали для 44-летней Анджелины ударом ниже пояса. Особенно ее разозлило то, как веселилась от этих слов Дженнифер Энистон.

«Энджи раздавлена чувством неуважения, которое Питт проявил к ней. Брэд на церемонии вручения SAG Awards наговорил много лишнего об их рухнувшем браке. Конечно, она не в восторге от того, что ее личная жизнь стала достоянием общественности. Это все равно, что рассказать о любовных проблемах в комнате, полной незнакомцев», — рассказала приятельница.

По ее словам, Анджелина расстроена еще и потому, что она никогда не сделала бы ничего подобного с ним.

«И все это на фоне слухов о воссоединении Питта с Энистон. Сейчас она чувствует себя подавленной», — добавила подруга.

Напомним, во время вручения премии в Лос-Анджелесе Брэд Питт и Дженнифер Энистон не стали скрывать от присутствующих чувств друг к другу. Их фотографии, где Питт держит бывшую за руку и никак не хочет отпустить, а также то, с какой нежностью она смотрела на него, облетели весь мир.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный британский психолог и эксперт по языку тела Джуди считает, что поведение Брэда Питта и Дженнифер Энистон во время встречи за кулисами премии SAG Awards говорит о подлинной любви и страсти, и вскоре бывшие супруги могут объявить о воссоединении.

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