Принц Уильям рассказал, в каком виде спорта всегда проигрывает Кейт Миддлтон

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Несмотря на постоянную занятость в социальных проектах, будущая королева Великобритании, 38-летняя Кейт Миддлтон всегда находит время для занятий спортом. Помимо ежедневных тренировок она сама не прочь принять участие в соревнованиях.

При этом особую страсть мама троих детей питает к теннису. Об этом в недавнем интервью рассказал знаменитый австралийский теннисист Род Лейвер, пишет «Стархит» со ссылкой на The Sun.

При этом на корте герцогиня Кейт, по его словам, не оставляет шансов даже своему мужу, принцу Уильяму.

Когда герцог и герцогиня бывают в своем загородном доме, то нередко берут в руки ракетки на собственном корте.

«Я встречался с Уильямом и Кейт несколько раз, так что у нас была возможность поговорить. Они играют в теннис друг против друга. Уильям сказал мне, что не может победить жену», — рассказал Род Лейвер.

Кроме того, герцогиня Кембриджская не пропускает Уимблдонский турнир, каждый год становясь его почетной гостьей на зрительской трибуне.

Также Кейт покровительствует Всеанглийскому клубу лаун-тенниса и крокета — частному спортивному клубу, расположенному в лондонском пригороде Уимблдон.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несмотря на все старания Кейт и Уильяма активно популяризовать институт монархии, их сын никогда не станет королем.

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