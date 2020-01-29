Кейт Миддлтон надела джинсы и поработала официанткой в детском саду (фото)

Мир

После того, как стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл больше не будут выполнять королевские обязанности, Кейт Миддлтон начала работать еще активнее, чем прежде. Герцогиня Кембриджская провела уже свое четвертое официальное мероприятие на этой неделе. 29 января, как пишет издание The Mirror, 38-летняя мать троих детей сюрпризом посетила один из детских садов Лондона, продолжая тем самым продвигать свой новый проект — национальный опрос, посвященный воспитанию и раннему развитию детей. Ранее Кейт уже предприняла с этой целью краткое турне по городам Британии.

Мамы малышей детсада Stockwell Gardens Nursery & Pre-School на юге британской столицы были потрясены, увидев утром у входа в дошкольное заведение супругу принца Уильяма. Кейт прибыла в черных облегающих джинсах, кремовом джемпере, синем пальто и черных ботинках.

Герцогиня поиграла с воспитанниками детсада, а также поработала официанткой, помогая персоналу подавать детям завтрак. Она также обсудила с сотрудниками важность правильного питания для развития малышей.

Накануне Кейт посетила лондонскую детскую больницу. Как писали «ФАКТЫ», с герцогиней едва не приключился конфуз, когда порыв ветра взметнул вверх ее короткую юбку.

Читайте также: У королевы Елизаветы II есть личный iPad и тайный аккаунт на Facebook.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter