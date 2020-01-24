Принц Джордж никогда не станет королем — экстрасенс предсказала будущее королевской семьи (фото)

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Популярный австралийский экстрасенс Джорджина Уокер в эфире радио-шоу Kyle and Jackie O сделала ряд довольно мрачных предсказаний в отношении будущего британской королевской семьи. Она утверждает, что шокирующая «отставка» принца Гарри и Меган Маркл, отказавшихся от выполнения королевских обязанностей, станет началом конца британской монархии. Уход герцога и герцогини Сассекских повлечет за собой целую цепь связанных между собой событий. И, несмотря на усилия королевы Елизаветы «освежить» и «омолодить» институт монархии, ее попытка будет неудачной.

«Я говорила, когда родился принц Джордж, что он никогда не будет королем. И он таки не будет. Принц Уильям станет последним монархом. И на этом все», — заявила называющая себя ясновидящей Уокер, говоря о шестилетнем первенце принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

«Я ощущаю начало перемен», — говорит она. К слову, в Британии сейчас очень оживились республиканцы и антимонархисты. Они полагают, что раз уж герцог и герцогиня Сассекские «отказались от монархии», то их примеру пора последовать всей стране.

Еще в июне Джорджина предсказывала, что принц Гарри и Меган могут отказаться от своих королевских титулов. И утверждала, что Маркл не приживется в королевской семье. При этом Уокер также скептически настроена, прогнозируя будущее пары, которая сыграла свадьбу в мае 2018-го года. «Я думаю, их брак продлится еще не более пяти лет», — заявила она. «Когда они впервые заявили о себе, как о паре, я сказала, что их отношения продлятся десять лет. На данный момент они вместе уже примерно четыре года. Конец приближается. Я даю им пять лет — и после этого срока все будет кончено», — сказала она. «А что будет с Гарри? В данный момент он думает, что свободен. Но до сих пор ему не приходилось самому зарабатывать себе на жизнь. А теперь придется. И они заработают миллионы, но в конце концов он захочет просто иметь семью, стабильность и любовь. А она захочет продолжать гонку. И такая ситуация не сможет продлиться долго», — считает Джорджина.

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи

Джорджина Уокер

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жизнь британской королевской семьи превратят в мультсериал, главным героем которого станет принц Джордж.

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