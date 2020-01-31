Мир

Стало известно, сократят ли США объем военной помощи Украине в 2021 году

Администрация Трампа, чей представитель Майк Помпео прибыл в Киев, намерена в своей бюджетной заявке на 2021 год намерен сохранить нынешний уровень финансирования программ военной помощи Украине по линии Госдепартамента и Пентагона. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что в двух последних бюджетных заявках Белый дом предлагала сократить военную помощь Киеву по линии Госдепартамента до 20 млн долларов.

Однако оба раза Конгресс отвергал это предложение и выделял Украине 115 млн долларов в рамках программы так называемого иностранного военного финансирования.

Согласно источникам The Washington Post, в нынешнем году американское правительство первоначально тоже хотело сократить расходы на военную помощь Украине по этой линии до 20 млн долларов, однако позднее отказалось от этой идеи.

Теперь власти США намерены сразу запросить 115 млн долларов на программу иностранного военного финансирования Госдепартамента и 250 млн долларов по линии Пентагона.

Такой шаг может объясняться тем, что республиканская администрация опасается привлекать внимание к вопросу помощи Украине на фоне инициированного демократами в Палате представителей Конгресса процесса импичмента Трампа.

Ранее Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год на 738 миллиардов долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», США могут увеличить денежную помощь Украине в 2020 году, однако за счет сокращения ассигнований на взносы в Североатлантический альянс (НАТО). Напомним, в рамках военной помощи США в 2019 году, выделение которой Трамп сначала заблокировал, а потом ее все же удалось разблокировать, Украина не получила более 35 миллионов долларов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter