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Телеведущая Малышева рассказала, как по соплям определить состояние здоровья человека

5:25 31 января 2020 122
Сопли
Инф. «ФАКТОВ»

Скандально известная российская телеведущая Елена Малышева считает, что по насморку можно многое узнать о состоянии здоровья человека. Согласно ее словам, слизь, которая выделяется в верхних дыхательных путях, имеет разный цвет и структуру, которая указывает на изменения в работе определенных органов человека.

Своими откровениями она традиционно поделилась с зрителями своей передачи «Жить здорово!«

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Эксперт объяснила, что в нормальном состоянии «сопли» бесцветные и водянистые. Они производятся слизистой оболочкой носа для ее увлажнения и защиты от опасных микробов. Если же выделения белые и вязкие, а также наблюдаются дополнительные симптомы, например, повышенная температура, то скорее всего это первые признаки ОРВИ.

В случае только излишнего выделения назального секрета белого цвета, можно предположить развитие хронических или патологических процессов в организме человека.

Желтоватый оттенок носовой слизи говорит о бактериальном заражении, однако лейкоцитарные клетки крови уже активизировали свои ресурсы и ведут борьбу с инфекцией.

Если же организм вырабатывает недостаточное количество лейкоцитов, или иммунитет слишком ослаб, чтобы победить бактерии, появляются сопли зеленого цвета. Чаще всего в таком случае врачи назначают курс антибиотиков.

Также Елена Малышева рассказала о том, что бывают редкие случаи красных и черных носовых выделений. Красный назальный секрет обозначает повреждение слизистой, а черный — грибок. В последнем случае (при черных соплях) эксперт настоятельно рекомендует незамедлительно обратиться за помощью к врачу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Елена Малышева назвала три препарата, которые нужно принимать ежедневно после 50-ти лет.

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