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"Покакай и съешь": телеведущая Малышева посоветовала подросткам есть экскременты (видео)

3:55 25 января 2020 7
Елена Малышева
Инф. «ФАКТОВ»

Российская телеведущая Елена Малышева периодически пропадает в резонансные скандалы из-за своих высказываний, и один из таких случаев произошел накануне.

Причиной стала попытка теледокторши устроить публичный акт воспитания для подростков, которые употребляют снюс (спрессованный и увлаженный табак, предназначенный для рассасывания).

Для этого Малышева пригласила в студию своей передаче на Первом канале пятерых молодых людей в возрасте от 14 до 19 лет. Те должны были рассказать ведущей, экспертам и телезрителям о своём опыте употребления спрессованного табака, пишет «Стархит».

Действительно, большинство подростков признали, что попробовать новшество им дали друзья или знакомые, впоследствии же они испытали серьезные проблемы со здоровьем: язвы, ожоги на слизистой полости рта. «Я даже есть нормально не мог», — отметил один из юношей.

В порыве эмоций Малышева даже позволяла себе дать мальчишкам подзатыльник, не смущаясь присутствия в студии родителей. «Слава Богу, что грабли по лбу дали! Жалко, что так мало», — восклицала теледива.

Один из парней заявил, что рассасывал табак, так как хотел все попробовать в жизни. Телеведущая была удивлена.

«Ну ты же не ешь какашки. Покакай и съешь. Или лучше попробовать чужие?» — возмутилась Малышева.

В финале программы телеведущая все же похвалила всех ребят, ведь каждому из них хватило силы воли, чтобы одуматься и бросить опасную привычку.

Издание отмечает, что в январе 2020 года в России была зафиксирована первая смерть от употребления снюса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», иногда Елена Малышева дает в своих передачах и дельные советы. В частности, она назвала три препарата, которые нужно принимать ежедневно после 50-ти лет.

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