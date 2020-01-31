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Мир

Названо имя возможного преемника Путина

6:30 31 января 2020 62
Сергей Нарышкин
Инф. «ФАКТОВ»

Следующим президентом («верховным правителем») России в будущем станет один из людей, входящих в ближайшее окружение нынешнего главы государства Владимира Путина — всех их объединяют общие взгляды на многие вопросы политической, экономической, внешнеполитической повестки дня, а также принадлежность к «Корпорации» — сообществу сотрудников ФСБ-КГБ.

Такое мнение в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал старший научный сотрудник Института Катона (Вашингтон) Андрей Илларионов, некогда бывший советником Путина.

«Это четыре близких ему человека — секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, бывший глава Администрации Путина, а в настоящее время специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин», — рассказал Илларионов.

На вопрос о том, кто рано или поздно станет преемником Путина, Илларионов ответил: «На мой взгляд, наилучшие шансы у Сергея Нарышкина».

Напомним, что взаимоотношения между ближайшим окружением и Путиным, по мнению Илларионова, носят характер не заговора, а динамического взаимодействия. Все четверо ведут друг с другом доверительные беседы о том, что будет лучше для всех них вместе. По некоторым вопросам идеологические подходы членов группы не совпадают. Но гораздо важнее любой идеологии их практическая принадлежность одной «Корпорации».

Полный текст интервью с Андреем Илларионовым, рассказывающем о внутренней политике России, а также о том, чего она хочет добиться от Украины, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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