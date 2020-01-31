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Юлия Началова могла бы отметить 39-й день рождения, поклонников певицы ждет сюрприз
В пятницу, 31 января, свой день рождения могла бы отметить известная российская певица Юлия Началова, которая скоропостижно скончалась в марте прошлого года.
Об этом пишет «Экспресс-газета».
Тогда Юлия попала в больницу после того, как сильно натерла ногу, рана никак не заживала на фоне других болезней артистки, а именно подагры. Врачи целую неделю боролись за жизнь Началовой, но оказались бессильны.
Смерть Юлии стала большим ударом для ее родных и поклонников. У артистки осталась дочка Вера, которая теперь живет вместе со своим отцом Евгением Алдониным.
Поклонники так сильно переживали из-за смерти Юлии, что начали совершать паломничество к ее могиле, утверждая, что это место исцеляет людей. Некоторые особо ярые фанаты даже требуют причислить Юлию к лику святых.
Впрочем, сегодня, в день рождения певицы, поклонников ждет настоящий подарок. Накануне пиар-директор Началовой Анна Исаева сообщила, что сегодня будет презентована ее последняя песня, которую в дуэте с покойной артисткой исполнит Дмитрий Маликов на своем юбилейном концерте. Юлия написала эту песню всего за полгода до смерти.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в смерти Юлии Началовой некоторые поклонники обвинили ее близкую подругу.
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