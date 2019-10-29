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Шоу-бизнес

В смерти Юлии Началовой обвиняют ее близкую подругу

18:02 29 октября 2019 320
Юлия Началова
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

После смерти 38-летней российской певицы Юлии Началовой, которая скоропостижно скончалась от сепсиса, прошло уже семь месяцев, а ее поклонники все еще не могут поверить в уход звезды и пытаются найти объяснение трагедии. И хотя врачи назвали официальную причину смерти — сепсис, который развился из-за раны ноге, а также хронические болезни Началовой, поклонники называют новую версию. Говорят, на талантливую певицу навела порчу завистливая подруга.

Якобы Началова обращалась за помощью к ясновидящей, а та объяснила причину постоянных недомоганий певицы и в мельчайших подробностях описала женщину, которая навела порчу. В тусовке говорят, что описание совпало с обликом близкой подруги Юлии, с которой она работала долгие годы, и называла ее «сестричкой». После услышанного Юля якобы разорвала с ней отношения и не общалась.

«Незадолго до смерти Юля сама сильно изменилась. Она всегда была доброй и мягкой, а тут стала жесткой и решительной. Она могла неделями не отвечать на звонки и сообщения близких друзей. Поэтому тому, что она порвала отношения с этой подругой, никто не удивился», — цитирует друга Началовой «Собеседник».

По его словам, общение с семьей возобновилось после смерти певицы. Подруга занималась организацией похорон, добилась места на Троекуровском кладбище. Издание пишет, что речь идет о пиар-менеджере певицы Анне Исаевой.

Для нее подобные слухи стали очередным ударом. Анна говорит, что устала опровергать выдумки о близком человеке.

«Как такое вообще могли придумать? Эти сплетни распускают за моей спиной массово. Но я ответственно заявляю: с Юлей мы общались до самого последнего момента. Я до сих пор храню голосовые сообщения, которые она посылала мне из больницы. Никто из нас не верил, что она уйдет. Более того, я до сих пор не могу свыкнуться с тем, что Юльки с нами нет. Каждый день натыкаюсь в телефоне на ее фотографии и видео и плачу. Когда я узнала о том, какие сплетни ходят в шоу-бизнесе, я была в ужасе», — сказала Анна.

Она заверила, что никогда не верила в слова ясновидящей.

Напомним, после смерти Юлии Началовой стали замечать мистические знаки. На могилу певицы начали водить паломнические туры. Даже родственникам больной Анастасии Заворотнюк рекомендовали просить исцеления на могиле певицы.

Коллеги Началовой также говорили, что она могла угаснуть из-за невостребованности, а также здоровье подкосили проблемы в личной жизни.

Сейчас снимается художественный фильм о жизни Юлии Началовой. В сеть попали первые кадры со съемочной площадки.

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