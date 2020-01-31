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Нашли женщину, у которой 31 палец на руках и ногах (фото)
У жительницы одной из деревень индийского штата Одиша Кумари Наяк имеется 31 палец — 12 на руках и 19 на ногах. Из-за этого односельчане считают 63-летнюю Кумари ведьмой и избегают ее.
При полидактилии лишние пальцы часто удаляются хирургическим путем. Однако Кумари родилась в бедной семье, которой операция была не по карману.
Власти штата предложили женщине финансовую помощь. И стараются вести просветительскую работу, объясняя населению, что она не колдунья, что к ней следует относиться с любовью и состраданием, поскольку ее необычный внешний вид — результат врожденной анатомической аномалии.
Имя Наяк, как сообщает издание The Mirror, будет занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Предыдущим рекордсменом, признанным Книгой рекордов Гиннесса в 2014 году, также был индиец — Девендра Сутар, у которого было по 14 пальцев на руках и на ногах.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что девочке с 14 пальцами на руках врачи удалили лишние.
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