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"Очень талантливая, но врет": украинский журналист метко высказался про Скабееву
Вранье российских пропагандистов, в частности телеведущей Ольги Скабеевой, которая не единожды «отличалась» тиражированием откровенных фейков в отношении Украины, является особенностью современной России.
Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал известный украинский журналист Мыкола Вересень. По его словам, если бы такие, как Скабеева, пытались быть журналистами, а не пропагандистами, было бы здорово: «Она очень талантливая. Но врет. Такова особенность современной России. Ничего не поделаешь, надо врать».
Также журналист высказал свое мнение об информационной войне с Россией, хотя отметил, что этот термин не нужно культивировать. «Это же не война. Война — это когда у вас есть танк и у меня есть танк, у вас атомная бомба и у меня. А когда у меня правда, а у вас ложь, надо найти какое-то другое слово», — сказал Мыкола Вересень, добавивший, что не видит никакой информационной войны.
«Вижу много лжи и мало правды с одной стороны и ложь и правду в более-менее уравновешенном состоянии — с другой. Или вы думаете, что врут только российские журналисты? Сказать, что украинские журналисты никогда не врут, не посмел бы. Тоже врут. Но меньше, надо признать», — сказал журналист.
Полный текст интервью с Мыколой Вереснем, в котором журналист, в частности, высказал свое мнение о «законе о дезинформации», читайте на сайте «ФАКТОВ».
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...