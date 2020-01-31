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Длина — для восьмилетней: девушка купила через интернет платье и оказалась с попой наружу (фото)
Жительнице Великобритании Натали Уивер приглянулось милое зеленое платьице в горошек на сайте интернет-магазина PrettyLittleThing. Ока заказала его в размере 12, что соответствует нашему 46-му. Натали говорит, что иногда ей подходят вещи даже 10-го размера, но она решила перестраховаться.
Девушка собиралась отправиться в этом платье на семейную игру в боулинг. Но от этих планов пришлось отказаться и срочно подыскивать замену. Как сообщает издание The Mirror, мисс Уивер была шокирована, когда ей доставили покупку. По ширине платье заказанного размера ей подошло, а вот длина пришлась бы впору разве что восьмилетней девочке. Оно больше напоминало кофточку.
26-летняя Натали сделала ряд снимков, на которых видно, что наряд не прикрывает даже попу. При этом британка не отличается высоким ростом — она ниже 170 сантиметров.
Платье Натали отослала назад. Хотя все ее друзья сочли ситуацию забавной, Уивер больше не будет экспериментировать с этим магазином.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что девушка купила купальник, который, намокнув в публичном бассейне, оказался полностью прозрачным.
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