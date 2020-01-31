В Украине появятся тест-системы для определения коронавируса (видео)

Украина

В Украине ожидают поставок тест-систем, которые позволят определить опасный «китайский» коронавирус, ставший причиной смерти уже 132 человек.

Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра гражданского здоровья Игорь Кузин. По его словам, есть подтверждение о поставках от компании-производителя, которая завершает тестирование систем. «Скоро будут и у нас, и в Европе. Ожидание связано с технологическим циклом производства тест-систем», — отметил он и добавил, что на сегодняшний день Украина имеет возможность отправлять образцы для исследований в 11 лабораторий мира, однако пока что такой необходимости не было.

«Первая поставка — 1 комплект на 100 исследований — будет в нацлаборатории. Следующие будем распределять на региональном уровне, если это понадобится. Мы заказали 4 тест-системы. Сначала будет поставлена одна, а потом — три системы», — добавил он.

А замминистра охраны здоровья Дмитрий Коваль сообщил, что в каждом регионе страны есть координатор, отвечающий за решение вопросов, связанных с возможным заболеванием коронавирусом. «Определен маршрут пациента (отдельно для детей и взрослых). Знаем о наличии средств, необходимых для лечения, если такие больные появятся. На данный момент ситуация выглядит нормально — нет ни одного случая инфицирования коронавирусом из Китая», — отметил он

По словам Дмитрия Коваля, в Украине ожидают прибытие самолета из Китая, которым в страну возвращается 254 пассажира и 15 членов экипажа. «Ситуация спокойная, нам о жалобах не сообщали», — отметил он и добавил, что в аэропорту «Борисполь» готовы к различным ситуациям.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», медики заявляют, что на данный момент специфических лекарств и вакцин от коронавируса нет, и советуют чаще мыть руки с мылом и избегать кашляющих и чихающих людей.

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