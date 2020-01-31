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Происшествия

Наглый вор в киевской кофейне попал на видео

11:44 31 января 2020 14
Вор в кофейне в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили очередное видео наглой кражи в одном из киевском кафе. Ранее на видео попали воры, орудовавшие в ресторане на Подоле.

По информации «Киева Оперативного», кража 200 гривен произошла в кафе в Новой Дарнице. «В полицию сообщили. Пример очень наглядный и, думаем, научит осторожности других. Прямо виртуоз!» — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре камеры наблюдения в магазине зафиксировали, как две воровки обокрали девочек возле кассы.

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