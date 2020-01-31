- 11:44 Наглый вор в киевской кофейне попал на видео
- 11:41 Украинская спортсменка завоевала «золото» на Кубке мира
- 11:37 В Донецке взорвали элитный внедорожник BMW: сеть обсуждает фото
- 11:31 Без света остаются более 150 сел на Черниговщине
- 11:17 Стало известно, когда Украина и Великобритания займутся безвизовым режимом
- 11:16 Российскую певицу госпитализировали с подозрением на коронавирус
- 11:02 Минни Маус подралась с охранницей в Лас-Вегасе — Микки Маусу тоже досталось
- 10:47 В Украине появятся тест-системы для определения коронавируса
- 10:39 Для кортежа Помпео под Киевом перекрыли бориспольскую трассу: сеть взбудоражили фото
- 10:20 Скандал вокруг Черновол и ДБР: экс-нардеп рассказала о травмах и показала документы
- 10:17 Скандальный закон Бородянского о цензуре отправили на доработку
- 10:02 День Brexit: сегодня Британия выходит из Евросоюза
Наглый вор в киевской кофейне попал на видео
В сеть выложили очередное видео наглой кражи в одном из киевском кафе. Ранее на видео попали воры, орудовавшие в ресторане на Подоле.
По информации «Киева Оперативного», кража 200 гривен произошла в кафе в Новой Дарнице. «В полицию сообщили. Пример очень наглядный и, думаем, научит осторожности других. Прямо виртуоз!» — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре камеры наблюдения в магазине зафиксировали, как две воровки обокрали девочек возле кассы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?