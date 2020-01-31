Олег Винник подал заявление в ЗАГС: фото счастливой избранницы

Шоу-бизнес

Российский бизнесмен Олег Винник, о намерении которого жениться во второй раз мы писали ранее, подал заявление в ЗАГС.

Об этом пишет издание «СтарХит», с которым Винник поделился счастливой новостью.

Избранницей бизнесмена стала брюнетка Алекс из Болгарии. Мужчина также рассказал о предстоящей свадьбе. «Это будет закрытое мероприятие, на котором будут только самые близкие нам люди. Афишировать его и рассказывать о нем мы оба не хотим», — отметил он.

Напомним, что мужчина — вдовец. Его первая жена с двумя детьми погибла в авиакатастрофе.

По словам Олега, он чтит память жены. Но это не мешало ему встречаться с другими женщинами. Так, ранее Винник встречался с телеведущей и экс-участницей «ДОМа-2» Катей Жужой, это и сделало его героем светской хроники.

Кстати, поклонники украинского певца Олега Винника говорят, что он давно женат.

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