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Олег Винник подал заявление в ЗАГС: фото счастливой избранницы
Российский бизнесмен Олег Винник, о намерении которого жениться во второй раз мы писали ранее, подал заявление в ЗАГС.
Об этом пишет издание «СтарХит», с которым Винник поделился счастливой новостью.
Избранницей бизнесмена стала брюнетка Алекс из Болгарии. Мужчина также рассказал о предстоящей свадьбе. «Это будет закрытое мероприятие, на котором будут только самые близкие нам люди. Афишировать его и рассказывать о нем мы оба не хотим», — отметил он.
Напомним, что мужчина — вдовец. Его первая жена с двумя детьми погибла в авиакатастрофе.
По словам Олега, он чтит память жены. Но это не мешало ему встречаться с другими женщинами. Так, ранее Винник встречался с телеведущей и экс-участницей «ДОМа-2» Катей Жужой, это и сделало его героем светской хроники.
Кстати, поклонники украинского певца Олега Винника говорят, что он давно женат.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.