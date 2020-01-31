24.79 / 25.06 27.23 / 27.64
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Олег Винник подал заявление в ЗАГС: фото счастливой избранницы

12:42 31 января 2020 577
Свадьба
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский бизнесмен Олег Винник, о намерении которого жениться во второй раз мы писали ранее, подал заявление в ЗАГС.

Об этом пишет издание «СтарХит», с которым Винник поделился счастливой новостью.

Избранницей бизнесмена стала брюнетка Алекс из Болгарии. Мужчина также рассказал о предстоящей свадьбе. «Это будет закрытое мероприятие, на котором будут только самые близкие нам люди. Афишировать его и рассказывать о нем мы оба не хотим», — отметил он.

Олег Винник с невестой

Напомним, что мужчина — вдовец. Его первая жена с двумя детьми погибла в авиакатастрофе.

Олег Винник с невестой

По словам Олега, он чтит память жены. Но это не мешало ему встречаться с другими женщинами. Так, ранее Винник встречался с телеведущей и экс-участницей «ДОМа-2» Катей Жужой, это и сделало его героем светской хроники.

Кстати, поклонники украинского певца Олега Винника говорят, что он давно женат.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Заворотнюк

«Лежит бездыханная»: появились страшные подробности о состоянии Заворотнюк

Свадьба

Олег Винник подал заявление в ЗАГС: фото счастливой избранницы

Кроссовки

Черные или белые кроссовки: новая оптическая иллюзия разделила интернет на два лагеря (фото)

Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл рекламируют компанию, которая довела человека до самоубийства (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер