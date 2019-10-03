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Олег Винник женится: первые подробности предстоящей свадьбы
Олег Винник решил начать жизнь с чистого листа. Он снова готовится к свадьбе. Его избранницей стала гимнастка из Болгарии по имени Алекс. Девушка учится в Санкт-Петербурге. О романе стало известно весной этого года. Олег признался, что в его сердце снова поселилась любовь. А на днях он сделал любимой предложение руки и сердца, преподнес кольцо.
Об этом Винник сообщил в сети, опубликовав фото с Алекс.
«Да», — лаконично подписал он и сообщил, что готовится к свадьбе.
«Дату еще не выбрали. Все серьезно, больше добавить нечего!» — признался Винник.
Только речь идет не о популярном украинском певце Олеге Виннике, который угодил в скандал из-за участия в клипе с российскими звездами, а о его тезке.
Жениться собрался другой Олег Винник — российский бизнесмен. Четыре года назад в страшной авиакатастрофе над Синайским полуостровом погибли его любимая жена Марианна, дочь Александра и сын Дима. Мужчина тяжело переживал трагедию. Спустя годы он смог построить новые отношения.
Певец Олег Винник личную жизнь не афиширует, хотя ему давно приписывают отношения с бэк-вокалисткой Таюне. Ее называют женой артиста.
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