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Известная певица показала забавное детское фото на велосипеде
Известная украинская певица Мария Бурмака, которой пришлось выступать на сцене даже с поломанной ногой, поделилась забавным детским фото на велосипеде. Исполнительница опубликовала в социальных сетях черно-белый снимок, на котором она, маленькая, в косынке позирует на трехколесном велосипеде. Также она добавила актуальный снимок себя с велосипедом. Так, Мария предалась ностальгии, пока ждала свою машину на СТО.
«Пока жду машинку на СТО, думаю, как же это круто — велосипед. Это еще один рецепт. И я это знаю с детства. Вот доказательство. Вывод. Кататься на велике полезно, красиво, романтично и экономно, кстати. Это, конечно, если у вас есть велосипед», — написала Мария.
В интервью «ФАКТАМ» по поводу творческого юбилея Мария Бурмака рассказала о своей коллекции гитар, поделилась секретами успеха и поделилась планами на будущее.
Ранее «ФАКТЫ» также писали о том, что художественный руководитель «Дизель Шоу» Егор Крутоголов умилил сеть фото с четырехмесячным сыном Максом.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.