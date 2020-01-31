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Шоу-бизнес

Известная певица показала забавное детское фото на велосипеде

12:44 31 января 2020 116
Мария Бурмака
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известная украинская певица Мария Бурмака, которой пришлось выступать на сцене даже с поломанной ногой, поделилась забавным детским фото на велосипеде. Исполнительница опубликовала в социальных сетях черно-белый снимок, на котором она, маленькая, в косынке позирует на трехколесном велосипеде. Также она добавила актуальный снимок себя с велосипедом. Так, Мария предалась ностальгии, пока ждала свою машину на СТО.

«Пока жду машинку на СТО, думаю, как же это круто — велосипед. Это еще один рецепт. И я это знаю с детства. Вот доказательство. Вывод. Кататься на велике полезно, красиво, романтично и экономно, кстати. Это, конечно, если у вас есть велосипед», — написала Мария.

В интервью «ФАКТАМ» по поводу творческого юбилея Мария Бурмака рассказала о своей коллекции гитар, поделилась секретами успеха и поделилась планами на будущее.

Ранее «ФАКТЫ» также писали о том, что художественный руководитель «Дизель Шоу» Егор Крутоголов умилил сеть фото с четырехмесячным сыном Максом.

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