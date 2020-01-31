Известная певица показала забавное детское фото на велосипеде

Шоу-бизнес

Известная украинская певица Мария Бурмака, которой пришлось выступать на сцене даже с поломанной ногой, поделилась забавным детским фото на велосипеде. Исполнительница опубликовала в социальных сетях черно-белый снимок, на котором она, маленькая, в косынке позирует на трехколесном велосипеде. Также она добавила актуальный снимок себя с велосипедом. Так, Мария предалась ностальгии, пока ждала свою машину на СТО.

«Пока жду машинку на СТО, думаю, как же это круто — велосипед. Это еще один рецепт. И я это знаю с детства. Вот доказательство. Вывод. Кататься на велике полезно, красиво, романтично и экономно, кстати. Это, конечно, если у вас есть велосипед», — написала Мария.

В интервью «ФАКТАМ» по поводу творческого юбилея Мария Бурмака рассказала о своей коллекции гитар, поделилась секретами успеха и поделилась планами на будущее.

Ранее «ФАКТЫ» также писали о том, что художественный руководитель «Дизель Шоу» Егор Крутоголов умилил сеть фото с четырехмесячным сыном Максом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter