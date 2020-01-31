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Трагедия на окраине Киева: водитель сбил молодого заробитчанина и скрылся с места ДТП
В четверг, 30 января, приблизительно в половине восьмого вечера на улице Заболотного в столице, напротив табачной фабрики, в результате наезда погиб молодой человек
Напомним, что также в четверг в Николаеве водитель автомобиля «Мерседес» сбил насмерть женщину.
Как удалось выяснить корреспонденту «ФАКТОВ» на месте происшествия, парню было всего 24 года, на заработки в столицу он приехал из Винницкой области.
Предварительно установлено, что транспорт, который сбил пешехода, двигался в сторону Столичного шоссе, но водитель с места происшествия уехал.
Рядом находится «зебра», однако пока неясно, где произошел наезд.
Так как фонари уличного освещения в месте наезда не горели, можно предположить, что водитель-беглец мог своевременно не увидеть человека на дороге.
В то же время переход хорошо обозначен, да и ехать в городской черте нужно в пределах 50 километров в час.
Полиция начала интенсивный поиск беглеца и просит всех очевидцев этого ДТП, или же располагающих информацией о нем, оказать помощь в розыске транспорта и водителя, позвонив на номер 102.
При этом правоохранители гарантируют анонимность позвонившим.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 30 января в Сумах маршрутка с пассажирами влетела в столб, пострадали люди.
Фото Василия Тальского
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