Обрушение крыши стадиона в Санкт-Петербурге: последствия происшествия сняли с высоты (видео)

Украина

При демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) в Санкт-Петербурге пропал рабочий. По предварительной информации, он погиб.

«Фонтанка» сообщает, что 29-летний сварщик Матвей Кучеров при срезке вант вылез из люльки, при этом он не был пристегнут страховочным тросом.

Рабочим необходимо было срезать 112 вант, удерживающих кровлю. Сварщик вылез из люльки и оказался на краю крыши без страховки. После срезки очередного крепления крыша сложилась и утянула рабочего. Этот момент попал на видео.

По данным Telegram-канала 360tv.ru, при обрушении страховочную веревку сварщика перерезало падающими конструкциями.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в здании одного из университетов прямо во время занятий обрушились межэтажные перекрытия. Из учебного корпуса срочно эвакуировали более 80 человек.

Фото: Фонтанка

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