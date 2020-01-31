Повышение зарплаты и судьбоносная встреча: гороскоп на февраль от победителя «Битвы экстрасенсов»

Стиль жизни

По мнению известного ясновидящего, дважды победителя «Битвы экстрасенсов» и постоянного эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаяла Алекперова февраль — лучшее время для того, чтобы наладить личную жизнь. (Гороскоп на 1 февраля читайте тут.) — Одиноким представителям знаков зодиака стоит внимательнее присмотреться к своему окружению, — рассказал эксклюзивно для «ФАКТОВ» Хаял. — Возможно, рядом — ваша вторая половинка и вам лишь стоит обратить на нее внимание. А семейным людям звезды советуют уделять больше времени своим любимым и наконец решить все спорные вопросы. Кстати, для многих этот месяц окажется позитивным и в профессиональной сфере. Он принесет повышение в должности, а возможно, и увеличение заработной платы.

Овны

В этот период многие желания Овнов могут стать реальностью. Главное при этом — не останавливаться на полпути и не отступать перед преградами. Даже самыми, казалось бы, сложными. В конце месяца звезды сулят Овнам перспективные знакомства: на вашем пути встретятся люди, которые помогут в решении тех или иных вопросов. Главное, не пройти мимо них. Возможна и судьбоносная встреча, которая изменит вашу жизнь.

Тельцы

Представителям знака Телец звезды советуют быть предельно внимательными в вопросах, которые касаются финансов. Поскольку есть большой риск потерь и невыгодных капиталовложений. В середине февраля старайтесь как можно активнее проявлять себя в профессиональной сфере. У вас есть прекрасные шансы наконец получить повышение или проект, о котором вы давно мечтали.

Близнецы

Февраль сулит Близнецам немало важных перемен. И прежде всего они коснутся мировоззрения самих представителей знака. На многое вещи Близнецы начнут смотреть по-новому. И, возможно, они даже смогут отыскать в себе новые таланты. А вот в конце месяца звезды советуют быть повнимательнее к своим родным: им нужна будет ваша помощь и поддержка.

Раки

Организованность и четкий план действий — то, что поможет Ракам в этом месяце достичь успехов. Лишь старайтесь правильно расставлять приоритеты, чтобы не упустить важных деталей. Конец февраля — отличный период, чтобы разобраться с бытовыми хлопотами. У вас на это хватит и времени, и сил. Тем более заниматься домашним хозяйством и обустраивать свой дом — одно из любимых направлений деятельности Раков.

Львы

Звезды советуют пылким представителям знака Лев избегать горячих споров и выяснений отношений с коллегами. Поскольку велик риск, что ваша позиция относительно тех или иных событий в конце концов окажется ошибочной. А вот середина февраля сулит Львам приличную прибыль — это отличный повод порадовать себя покупками и сделать подарок близкому человеку.

Девы

Февраль для Дев — прекрасная возможность, чтобы подняться вверх по карьерной лестнице. Вы наконец-то дождались времени, когда ваши успехи и заслуги будут у всех на виду и оценены по достоинству. Но при этом звезды советуют все же держаться подальше от сплетен и слухов, поскольку велик риск навредить своей репутации.

Весы

В этот период жизнерадостные Весы будут полны сил и энергии, а потому даже самые сложные задачи будут им по плечу. Главное при этом — разумно распоряжаться своими внутренними ресурсами. Звезды советуют не распыляться на пустые заботы и хлопоты. Стоит определить направления, в которых вы хотели бы достигнуть успеха, и двигаться к этим целям. У вас всё получится!

Скорпионы

В этом месяце чрезмерная загруженность представителей знака Скорпион профессиональными заботами может стать причиной ссор с близкими. Чтобы этого избежать, старайтесь почаще отдыхать, расслабляться и не переносить рабочие неурядицы в сферу семейных отношений.

Стрельцы

В феврале усталость и эмоциональная неустойчивость Стрельцов могут спровоцировать большие проблемы в отношениях с родными людьми. Поэтому звезды советуют не отказывать себе в удовольствии побыть наедине с самим собой и своими мыслями. Небольшой отдых, посещение спа-процедур или просто несколько часов со своей любимой книгой пойдут на пользу не только вам, но и вашим отношениям с семьей.

Козероги

Этот месяц благоприятен для финансовых операций представителей знака Козерог. В феврале ваше благосостояние может весьма заметно улучшиться. И во многом — за счет новых перспектив в профессиональной сфере деятельности. Правда, при этом звезды советуют избегать спонтанных покупок — поскольку могут появиться незапланированные расходы.

Водолеи

Февраль для Водолеев — весьма благоприятный период, чтобы наконец удачно закончить все начатые дела. Представителям знака будет легко достичь успеха в тех начинаниях, которые подолгу не могли сдвинуться с мертвой точки. Но при этом звезды все же советуют быть повнимательнее с финансами. Есть большая вероятность неоправданных трат.

Рыбы

Наступивший месяц — удачное время для Рыб, поскольку именно сейчас они могут уладить конфликты с близкими людьми. У Рыб есть все шансы прийти к общему знаменателю даже в самых спорных и запутанных вопросах. Но при этом звезды все же советуют проявить инициативу и сделать первый шаг к долгожданному примирению.

Ранее астропсихолог Валентина Виттрок в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала, что Черная Луна вошла в первый зодиакальный знак — Овен, где будет находиться девять месяцев. По мнению Виттрок, это повлияет не только на представителей данного знака, но и всех жителей планеты.

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