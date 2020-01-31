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Пенсионерку едва не убили ради 6 гривен: подробности жуткого происшествия на Сумщине (фото)
В среду, 29 января, в Ромнах злоумышленник проник в дом 76-летней женщины, избил ее и отобрал 6 гривен. Преступника задержали по «горячим следам». Ранее в столице на подростка напали с ножом.
Пресс-служба полиции Сумской области сообщает, что злоумышленник, пробравшись в дом к пенсионерке, избивал ее и требовал денег. Однако сумел найти только шесть грн. Поняв, что никакого тайника нет, он сорвал с женщины золотые серьги и убежал.
Окровавленная потерпевшая сумела добраться к соседке, которая и вызвала полицию. Злоумышленника задержали при оперативной отработке района. Он не отрицает свою причастность к разбойному нападению. 32-летний мужчина уже был неоднократно судим. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Одессе задержали банду грабителей-«клофелинщиков».
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