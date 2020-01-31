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Эпидемия гриппа объявлена в Днепропетровской области: как себя уберечь от опасной болезни
К регионам, охваченным эпидемией гриппа, добавилась Днепропетровская область. В последнюю неделю января заболеваемость гриппом и ОРВИ достигла пиковых значений. К врачам обратились более 26,5 тысяч жителей области. 66% заболевших — дети. Зафиксирован и летальный случай: от осложнений гриппа в Днепре умер ребенок. Такие данные обнародовало руководство области.
Чтобы сдержать рост заболеваемости, школьников отправили на карантин. Занятия временно приостановлены в 191 школе и в 944 отдельных классах. В целом карантин коснулся 99 тысяч учеников.
Врачи напоминают: риск заболеть гриппом можно свести к минимуму, если своевременно вакцинироваться. Сделать прививку можно в течение всего эпидемического сезона.
Кроме того, медики советуют не забывать пять общеизвестных способов профилактики гриппа и других вирусных заболеваний:
- чаще мыть руки;
- поменьше трогать руками лицо, особенно глаза, нос и рот;
- проветривать помещение;
- избегать тесных контактов с заболевшими;
- при первых симптомах ОРВИ обращаться к семейному врачу, не заниматься самолечением.
Напомним, из-за гриппа ввели карантин в школах Сум и Ужгорода, в Виннице, частично в учебных заведениях Киева.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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