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Здоровье и медицина

Эпидемия гриппа объявлена в Днепропетровской области: как себя уберечь от опасной болезни

19:21 31 января 2020 7
поликлиника
Инф. «ФАКТОВ»

К регионам, охваченным эпидемией гриппа, добавилась Днепропетровская область. В последнюю неделю января заболеваемость гриппом и ОРВИ достигла пиковых значений. К врачам обратились более 26,5 тысяч жителей области. 66% заболевших — дети. Зафиксирован и летальный случай: от осложнений гриппа в Днепре умер ребенок. Такие данные обнародовало руководство области.

Чтобы сдержать рост заболеваемости, школьников отправили на карантин. Занятия временно приостановлены в 191 школе и в 944 отдельных классах. В целом карантин коснулся 99 тысяч учеников.

Врачи напоминают: риск заболеть гриппом можно свести к минимуму, если своевременно вакцинироваться. Сделать прививку можно в течение всего эпидемического сезона.

Кроме того, медики советуют не забывать пять общеизвестных способов профилактики гриппа и других вирусных заболеваний:

  • чаще мыть руки;
  • поменьше трогать руками лицо, особенно глаза, нос и рот;
  • проветривать помещение;
  • избегать тесных контактов с заболевшими;
  • при первых симптомах ОРВИ обращаться к семейному врачу, не заниматься самолечением.

Напомним, из-за гриппа ввели карантин в школах Сум и Ужгорода, в Виннице, частично в учебных заведениях Киева.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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