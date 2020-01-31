Ученые создали тест, способный выявить коронавирус за 8-15 минут

Здоровье и медицина

В Китае ученые-вирусологи завершили разработку нового экспресс-теста для диагностики коронавируса 2019-nCoV. Учитывая, что вспышка заболевания вышла далеко за пределы Китая, а число заразившихся приблизилось к десяти тысячам, новый тест будет полезен для сдерживания эпидемии. Украина также заинтересована в закупке тест-систем для диагностики.

Первую партию тест-наборов уже отправили в провинцию Хубэй, наиболее сильно пострадавшую от нового вируса. Экспресс-тесты оказались удобными в транспортировке, высокочувствительными и действительно быстрыми. В течение 8−15 минут можно получить ответ, заражен ли человек вирусом. Это особенно важно, поскольку в первые 14 дней после попадания вируса в организм болезнь может протекать бессимптомно. Человек выглядит здоровым и при этом является распространителем инфекции.

Как сообщает Хinhua, экспресс-тесты были разработаны совместно Китайским национальным институтома по контролю и профилактике вирусных заболеваний, а также компанией из города Уси (восточная провинция Цзянсу).

Напомним, по последним данным в Китае коронавирусом нового типа заболели 9780 человек, 213 скончались от осложнений заболевания. Еще 178 человек заболели за пределами Китая. В Европе в список заболевших попал ребенок.

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