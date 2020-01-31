Следователя ГФС поймали пьяным за рулем в Харькове (видео)

Происшествия

Патрульные задержали старшего следователя облуправления Государственной фискальной службы, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем и пытался сбежать в Харькове. В эти же дни под Киевом помощник Медведчука устроил автогонки с патрульной полицией.

Как сообщает Police Control Ukraine, патрульные обратили внимание на автомобиль «Peugeot 207», отъезжавший от развлекательного клуба «Инжир». Он не соблюдал ПДД, а когда авто остановили патрульные, водитель начал кричать им: «Я свой, налоговая милиция, от**битесь от меня». При этом в салоне был сильный запах алкоголя и виднелись бутылки со спиртными напитками.

У следователя ГФС имелись признаки алкогольного опьянения. Но он хотел убежать от копов на своем автомобиле, однако его попытку пресекли.

При транспортировке задержанный буянил и бил салон автомобиля, а возле отдела полиции уснул.

Но спустя время следователь ГФС пожаловался на патрульных в прокуратуру. Он заявил, что его избили.

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