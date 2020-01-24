Происшествия

Под Киевом помощник Медведчука устроил с полицейскими автогонки и угрожал им расправой (фото)

В пятницу, 24 января, сотрудники национальной полиции Украины получили уведомление, что автомобиль «Мерседес» PK 2317G серого цвета, который проходил по ориентировке (скрылся с места ДТП), был зафиксировала камерой «безопасный город» в городе Боярка Киевской области.

Об этом пишет на своей странице в Facebook основатель Автомобильного сообщества города Киева PITBULL KIEV Алексей Павловский.

По его информации, месяц назад сотрудники заправочной станции позвонили в полицию и сообщили, что пьяный молодой человек на автомобиле «Мерседес» приехал заправляться, а когда начал покидать заправочную станцию, вырвал заправочных шланг и несколько метров протащил за собой сотрудника (заправщика) и скрылся с места ДТП.

Теперь же, получив информацию о местонахождении машины, экипаж полиции направился в соответствующий квадрат.

Как только автомобиль попался в поле зрения полицейских они незамедлительно включили проблесковый маячки, дали звуковой сигнал и начали останавливать авто.

Впоследствии оказалось, что за рулем указанного «Мерседеса» находился некто Вячеслав Клименко, помощник народного депутата Виктора Медведчука.

«Он начал скрываться от сотрудников полиции создавая одну за другой аварийную ситуацию на дороге. Очевидцы утверждают, что скорость автомобиля Мерседес местами превышала 180 километров в час. Через несколько кварталов господину Клименко все же удалось ненадолго оторваться от полиции и подъехать к частному дому, где принять попытки спрятать автомобиль на территории участка по ул. Киевская», — пишет Павловский.

При задержании Клименко постоянно угрожал сотрудникам полиции, оскорблял их семьи, говорил что «Я помощник Медведчука и мне все по*уй» обещал проблемы и физическую расправу.

«Это история местных „царьков“, которые могут себе позволить вести себя так, как им хочется, прикрываясь связями, угрожая полицейским и их семьям. Таки плевать на простых людей, они всегда смотрят свысока и чувствуют себя королями жизни. Давайте все вместе этого „царька“ сделаем известным — репост», — призвал своих читателей основатель PITBULL KIEV.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2018 году на трассе Киев-Харьков вблизи села Коноплянка Полтавской области в ДТП погиб помощник народного депутата Александра Вилкула. По данным правоохранителей, помощник нардепа был за рулем кроссовера Hyundai Tucson, который выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF. От полученных травм водитель легкового автомобиля погиб.

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