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Здоровье и медицина

В феврале киевляне могут бесплатно сделать флюорографию (адреса)

21:38 31 января 2020 46
бесплатная флюорография в Киеве
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Киевлянам предлагают бесплатно проверить легкие на мобильном флюорографе, который в течение месяца будет работать в Киеве. Напомним, недавно в Каменке-Днепровской Запорожской области 8-летняя школьница умерла от туберкулеза. Ни в школе, ни дома никто не предложил направить девочку на обследование в больницу.

Как сообщили в департаменте здравоохранения горгосадминистрации столицы, цифровой флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00). После обследования можно получить справку с результатами, а при необходимости — консультацию фтизиатра.

Медики подчеркивают, что туберкулез излечим, но необходимо вовремя провести диагностику и соблюдать правила лечения. При выявлении патологии во время обследования врачи назначают дополнительную диагностику в профильных медучреждениях.

В феврале флюорограф работает по графику:

5, 12, 26 февраля — Киевская городская туберкулезная больница № 1 с диспансерным отделением — Харьковское шоссе, 121/3 (Дарницкий район);

6 февраля — Центр первичной медико-санитарной помощи № 2 (ЦПМСП), амбулатории №№ 1, 2, 3 — улица Соломенская, 17 (Соломенский район);

7 февраля — ООО «Книжный рынок» — проспект Степана Бандеры, 10 (Оболонский район);

14, 28 февраля — Киевский городской противотуберкулезный диспансер № 1 — Автозаводская, 68 (Подольский район);

24 февраля — ТМО «Фтизиатрия» — улица Васильковская, 35 (Голосеевский район);

27 февраля — ЦПМСП № 1 — Пироговский шлях, 148 (Голосеевский район).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у учительницы младших классов одной из львовских школ выявили открытую форму туберкулеза.

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