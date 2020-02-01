Встретила утро голой: бывшая жена Бондарчука полностью обнажилась в Сети

Шоу-бизнес

51-летняя Светлана Бондарчук, муж которой Федор устроил в прошло году себе одновременно две свадьбы, поделилась откровенным видео с отдыха на Мальдивах.

В частности, светская львица показала, как встречает утро абсолютно голой.

Она собрала волосы в пучок и раздвинула шторы, впустив в спальню солнечные лучи. При этом видно, как колышется ее грудь. После этого Светлана Бондарчук выходит на улицу.

Снимок блондинка подписала строками из песни Дианы Арбениной на стихи Иосифа Бродского «Солнце»:

«Солнце, я становлюсь твоим лучом.

Я режу кожу и оголяю нервы непритворно,

Соли не будет мало тем, кто станет первым,

Слово утонет в голосе минутной боли.

Больше не осталось ничего.

Больше не осталось ничего — теперь мне путь свободен…"

Кадры получились по-настоящему откровенными, хотя на них и нельзя увидеть ничего того, что не пропустила бы цензура.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Одни интернет-пользователи похвалили Светлану за смелость и откровенность: «Прекрасная», «Ева», «Первая женщина», «Очень красивая», «Шикарная», «С ума сойти», «На это можно смотреть вечно», «Глаз не оторвать», «Потрясающая!!! Настоящее эстетическое удовольствие!», «Красивая Вы девушка!», «Огонь».

Нашлись, конечно, и те, кто раскритиковал Светлану за слишком яркую демонстрацию тела в соцсетях: «Стоило ли?», «Не надо», «Слишком много ню, зачем?»

Примечательно, что на сей раз никто из хейтеров не стал ругать модель за откровенные кадры.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году Светлана Бондарчук была одной из тех женщины, кто раскритиковал Ксению Собчак за ее заявление о том, что женщинам в возрасте 40+ не стоит позировать обнаженными. Тогда звезды даже запустили «обнаженный» флешмоб.

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