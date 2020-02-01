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Встретила утро голой: бывшая жена Бондарчука полностью обнажилась в Сети
51-летняя Светлана Бондарчук, муж которой Федор устроил в прошло году себе одновременно две свадьбы, поделилась откровенным видео с отдыха на Мальдивах.
В частности, светская львица показала, как встречает утро абсолютно голой.
Она собрала волосы в пучок и раздвинула шторы, впустив в спальню солнечные лучи. При этом видно, как колышется ее грудь. После этого Светлана Бондарчук выходит на улицу.
Снимок блондинка подписала строками из песни Дианы Арбениной на стихи Иосифа Бродского «Солнце»:
«Солнце, я становлюсь твоим лучом.
Я режу кожу и оголяю нервы непритворно,
Соли не будет мало тем, кто станет первым,
Слово утонет в голосе минутной боли.
Больше не осталось ничего.
Больше не осталось ничего — теперь мне путь свободен…"
Кадры получились по-настоящему откровенными, хотя на них и нельзя увидеть ничего того, что не пропустила бы цензура.
Ролик вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Одни интернет-пользователи похвалили Светлану за смелость и откровенность: «Прекрасная», «Ева», «Первая женщина», «Очень красивая», «Шикарная», «С ума сойти», «На это можно смотреть вечно», «Глаз не оторвать», «Потрясающая!!! Настоящее эстетическое удовольствие!», «Красивая Вы девушка!», «Огонь».
Нашлись, конечно, и те, кто раскритиковал Светлану за слишком яркую демонстрацию тела в соцсетях: «Стоило ли?», «Не надо», «Слишком много ню, зачем?»
Примечательно, что на сей раз никто из хейтеров не стал ругать модель за откровенные кадры.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году Светлана Бондарчук была одной из тех женщины, кто раскритиковал Ксению Собчак за ее заявление о том, что женщинам в возрасте 40+ не стоит позировать обнаженными. Тогда звезды даже запустили «обнаженный» флешмоб.
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