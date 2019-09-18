Шоу-бизнес

Бондарчук устроил себе одновременно две свадьбы: что это значит (фото)

После громкой свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова звезды российского шоу-бизнеса отгуляли еще на одном гламурном торжестве. 17 сентября в Санкт-Петербурге поженились 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева. В отличие от торжества Собчак, свадьба звезд кино была закрытой. Чтобы скрыть торжество от общественности, Бондарчук решил перехитрить журналистов.

Место проведения главного торжества держали в тайне. Но журналисты разузнали, что свадьба пройдет в старинном особняке «Дом Беггровых». Здесь с утра кипела подготовка — завозили мебель, цветы, декорировали зал. Здесь засветились и первые гости — молодожены Ксения Собчак и Константин Богомолов. Кстати, молодая жена отличилась на свадьбе друга образом «черного лебедя».

Дежурившие у входа представители СМИ были разочарованы — до вечера никто из звездных гостей не появился. Позже выяснилось, часть гостей собрали в отеле «Европа», а затем доставили на новое место.

Оказалось, что на самом деле торжество проходило в другом месте, в знаменитом Юсуповском дворце на набережной реки Мойки. На улице образовался транспортный коллапс, звездные гости образовали пробку. Знаменитостей от машин ко входу сопровождала охрана, прикрывая большими зонтами.

На свадьбу было приглашено около 200 гостей. Среди них Резо Гигинеишвили, музыкант Сергей Мазаев, племянник жениха Константин Крюков, шоумен Игорь Угольников, Рената Литвинова, Константин Эрнст, актрисы Анна Чиповская и Светлана Устинова, писатель и журналист Сергей Минаев, Антон Табаков, продюсер Александр Роднянский, сын Бондарчука Сергей и многие другие.



*Филипп Янковский



*Сергей Бондарчук и Константин Крюков с женой Алиной



*Рената Литвинова

После 21:00 гости внезапно начали покидать Юсуповский дворец, их на автобусах доставили обратно в «Дом Беггровых».

Для свадьбы было выбрано несколько локаций. Свадебная регистрация прошла на сцене Исторического Домашнего Театра Юсуповского Дворца. Вел церемонию партнер Паулины по многим фильмам Константин Хабенский.

«Затем гости переместились на Невский проспект, где в большом историческом пространстве была создана атмосфера богемной питерской квартиры с предметами и артефактами различных времен и эпох Петербурга», — сообщает Mash.

Невесту с женихом фотографам снять так и не удалось. Федор и Паулина прошли в зал через тайный вход. Из Дома Беггровых Паулина вышла в коротком платье жемчужного цвета. Известно, что она выбрала два платья от Maison Bohemique.

Гостей на свадьбе развлекали лидер «Морального кодекса», друг Бондарчука, Сергей Мазаев, а также Светлана Лобода и Глюкоза. Ведущим праздника стал Игорь Верник, который несколькими днями ранее вел торжество Собчак.

Как сообщают инсайдеры, первый танец молодожены исполнили под песню «Хлопья летят наверх» от рэпера Федука. А самым трогательным моментом вечера стала история любви пары, кадры первого знакомства Паулины и Федора — Александр Роднянский показал фрагменты программы «Кино в деталях», с которого и началось близкое знакомство Паулины и Федора.

Гостям категорически запретили фотографировать и публиковать фото со звездной свадьбы. «Это была самая красивая свадьба, которую я сделал за последние двадцать лет», — лишь сказал Андрей Фомин, компания которого занималась организацией звездного мероприятия.

Напомним, Федор и Паулина сначала тихо расписались 1 сентября в ЗАГСе. «Была негромкая регистрация в компании 20 самых близких», — делились инсайдеры.

Первые подробности свадьбы читайте здесь.

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