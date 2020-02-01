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Коронавирус наступает: число погибших в Китае за сутки увеличилось на 46 человек, на помощь врачам пришли роботы (фото)

4:16 1 февраля 2020 41
Медики
Инф. «ФАКТОВ»

Печальное количество жертв пневмонии нового типа 2019-nCoV, вирус которой в пятницу был впервые обнаружен у ребенка в Германии, составило за сутки в материковом Китае 46 человек.

Таким образом, число жертв достигло 259 человек, пишет ТАСС со ссылкой на Национальный комитет по делам здравоохранения КНР.

Отмечается, что больше всего людей погибли в провинции Хубэй — здесь произошла вспышка вируса.

На сегодняшний день число инфицированных коронавирусом составляет уже около 12 тысяч человек. Из них 1795 человек находятся в тяжелом состоянии.

По информации китайского комитета по делам здравоохранения, за минувшие сутки 45 человек погибли в провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка вируса, еще один человек погиб в городе центрального подчинения — Чунцине.

Сейчас уже 118 478 человек прошли медицинское обследование в связи с вирусом. Кроме того, за прошедшие сутки в провинции официально подтверждены 1347 новых случаев инфицирования.

В то же время борьба с заболеваниям в больницах осложняется, так как многие медики опасаются за свое здоровье. На сегодняшний день около 20 медицинских работников Китая подхватили коронавирус, ухаживая за пациентами. Болезнь распространяется воздушно-капельным путём через слюну, а также при контакте с зараженными поверхностями, как выяснили эксперты.

В связи с этим некоторые больницы начали внедрять роботов-санитаров, работающих на искусственном интеллекте. Тем самым сокращается живой контакт с жертвами коварного коронавируса, пишет Daily Mail.

В частности, роботы способны производить собственную дезинфекцию и активно участвовать в лечении пациентов с коронавирусом. Эти роботы раскатывают по коридорам и палатам, разносят лекарства, собирают постельное бельё и продукты отходов жизнедеятельности пациентов. Использование уникальных гаджетов происходит в провинции Гуандун. Самозаряжающиеся машины могут не только решить проблему нехватки медицинского персонала, но и заметно уменьшить риск перекрестного инфицирования.

Напомним, что вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксировали в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые создали тест, способный выявить коронавирус за 8−15 минут.

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