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Китайский коронавирус впервые обнаружили у ребенка в Германии
В Баварии в пятницу, 31 января, впервые обнаружили китайский коронавирус у ребенка.
По информации пресс-службы министерства здравоохранения Баварии зафиксированное инфицирование у ребенка стало шестым случаем обнаружения нового коронавируса на территории Германии.
Заболевание диагностировали у ребенка мужчины, ранее имевшего положительный результат на коронавирус. Отец ребенка — сотрудник компании Webasto, контактировавший с инфицированной гражданкой Китая. Тесты на наличие заболевания, которые провели другим сотрудникам компании Webasto, не показали положительных результатов.
Ранее сообщалось, что коронавирус впервые выявили в России. По словам заместителя российского премьера Татьяны Голиковой, обнаружены двое больных — в Тюменской области и Забайкалье. Оба заболевших — граждане КНР. Всего от вируса умерло уже более 200 человек.
Фото: unsplash.com
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