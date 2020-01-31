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Здоровье и медицина

Китайский коронавирус впервые обнаружили у ребенка в Германии

18:04 31 января 2020 368
Тестирование
Инф. «ФАКТОВ»

В Баварии в пятницу, 31 января, впервые обнаружили китайский коронавирус у ребенка.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Баварии зафиксированное инфицирование у ребенка стало шестым случаем обнаружения нового коронавируса на территории Германии.

Заболевание диагностировали у ребенка мужчины, ранее имевшего положительный результат на коронавирус. Отец ребенка — сотрудник компании Webasto, контактировавший с инфицированной гражданкой Китая. Тесты на наличие заболевания, которые провели другим сотрудникам компании Webasto, не показали положительных результатов.

Ранее сообщалось, что коронавирус впервые выявили в России. По словам заместителя российского премьера Татьяны Голиковой, обнаружены двое больных — в Тюменской области и Забайкалье. Оба заболевших — граждане КНР. Всего от вируса умерло уже более 200 человек.

Фото: unsplash.com

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