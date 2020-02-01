Электронные трудовые книжки: стало известно, когда Рада может принять важный закон

Украина

Закон об 'электронных трудовых книжках, которые призваны упростить трудовую бюрократию, может быть принят Верховной Радой уже в феврале 2020 года.

Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в эфире программы «Свобода Слова Савика Шустера» на канале «Украина».

По его словам, соответствующий законопроект уже передан в парламент и он ждет на рассмотрение.

«Отмена бумажек — моя любимая тема. Для того, чтобы это произошло мы уже провели все необходимую организационную работу. Сейчас законопроект ждет свого голосования в Верховной раде. Надеюсь, что в течение февраля он будет проголосован. А сразу на следующий день после публикации украинцы будут иметь опцию по крайней мере — хотят ли они иметь эту бумажную трудовую книжку или нет», — заявил Дубилет.

Напомним, ранее Дмитрий Дубилет заявил, что благодаря электронной трудовой книжке граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять. Также украинцы смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров.

Для получения документа гражданину необходимо будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП. Возможно, будет действовать также BankID. Подлинность документа будет проверяться с помощью QR-кода, автоматически накладывающегося на документы.

И хотя по желанию можно по-прежнему «коллекционировать» информацию о своем стаже в трудовых книжках, ни работник, ни работодатель это делать теперь не обязаны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бумажные трудовые книжки в бумажном виде нужно сохранять тем украинцам, которые имели трудовой стаж до 2000 года, так как сведения в электронном виде о застрахованных работниках присутствуют только начиная с 2000 года.

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