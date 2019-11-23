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Не спешите выбрасывать: сделано важное уточнение об отмене трудовых книжек
Трудовые книжки, которые правительство обещает отменить в Украине уже в скором будущем, нужно сохранять тем украинцам, которые имели трудовой стаж до 2000 года.
Напомним, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в правительстве написали законопроект и постановление об отмене обязательных трудовых книжек, и документы уже в работе.
По словам Дубилета, после 2000 года все сведения о застрахованном работнике уже есть в электронной форме.
«Наша инициатива заключается не в том, чтобы отказаться, отменить трудовые книжки. Мы говорим, что они являются опциональными. На самом деле многие люди говорят, что мне эта трудовая книжка не нужна. У меня трудовой стаж с 2000 года. Я доверяю, чтобы все было в электронной форме», — сказал министр в эфире телеканала ZIK.
Трудовые книжки уже пытались отменить в Украине в 2015 году. Тогда с инициативой выступило минэкономики, но к реализации проекта не приступили.
В 2019 году отмену трудовых книжек инициировал Дмитрий Дубилет.
Кроме того, Дубилет заявил о предстоящем запуске реестра электронных больничных и введении электронного документооборота.
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