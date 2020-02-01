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Украина

Вместо снега проливные дожди: синоптики огласили прогноз на выходные

7:13 1 февраля 2020 16
погода
Инф. «ФАКТОВ»

Первые дни февраля будут дождливыми и ветреными. При этом морозов не ожидается даже в ночное время. Днем в отдельных областях жителей ждет весеннее тепло от +10 градусов и выше. Такой прогноз на субботу и воскресенье озвучил Украинский гидрометцентр.

В субботу, 1 февраля, дожди пройдут по всей стране. В ночное время осадки могут перейти в дождь со снегом. Особенно это вероятно для северо-восточных областей. Дневная температура будет колебаться от +3 на севере и на востоке до +9 в южных областях и на западе.

карта

2 февраля дожди усилятся. Будет досаждать порывистый юго-западный ветер. В Одесской области и в южной части Николаевской и Херсонской областей к полудню ожидаются +12−14 градусов.

Напомним, синоптики прогнозируют, что в феврале придет зимняя погода со снегопадами и метелями, а усредненная температура по итогам месяца составит 0−3 градусов мороза.

Народный синоптик Владимир Деркач в комментарии «ФАКТАМ» уточнил, что вторая декада февраля будет нетипично теплой, а морозы нагрянут ближе к концу календарной зимы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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