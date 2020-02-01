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Больше, чем дружба: стало известно о совместных планах Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Несмотря на то, что слухи о воссоединении Брэда Питта и Дженнифер Энистон перестали быть «сплетнями» и даже успели расстроить Анджелину Джоли, фанаты звезд «требуют» больше доказательств о наличии романтических чувств и даже романа между ними.
И такие доказательства, похоже, недавно появились.
В частности, инсайдер сообщил изданию Heat, что после завершения сезона кинопремий, а именно после завершения премии «Оскар» актёры отправятся в первое после воссоединения романтическое путешествие. Об этом пишет GossipCop.
Свой романтический отпуск они планируют провести на одном из курортов Мексики, где Энистон любит отдыхать больше всего.
По словам инсайдера, этот отпуск необходим актёрам, чтобы разобраться, как же им поступить дальше, и нуждаются ли они на самом деле друг в друге.
При этом инсайдер подтвердил, что выводы публики, которые она сделала по снимкам папарацци за кулисами церемонии SAG Awards о том, что Питт и Дженнифер — больше, чем просто «старые друзья», недалеки от истины, и вполне можно надеяться на возрождение романа бывших супругов.
Напомним, хотя пара развелась ещё в 2005 году, когда Питт ушел от Энистон к Анджелине Джоли, общаться они снова начали всего около трёх лет назад, когда их снова свела лучшая подруга Энистон — Кортни Кокс. А увиделись Брэд и Дженнифер впервые после долгого перерыва только в прошлом году, когда она пригласила его на празднование своего 50-летия.
Ранее «ФАКТЫ» о том, кто помирил Энистон и Питта — это их добрая подруга Кортни Кокс.
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