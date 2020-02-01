Убийство Шеремета: адвокаты Антоненко жестко ответили на заявление полиции о фейковом алиби

Украина

Защита музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко была крайне поражена методами, которыми полиция проверяет гипотетическую причастность подследственного к убийству Павла Шеремета. Адвокат Антоненко удивлен, что лишь через 50 дней следствие «догадалось» проверить алиби музыканта.

Заявление адвоката Леонида Маслова появилось в ответ на «сенсацию» от полиции: якобы знакомый Антоненко солгал ради алиби приятелю. Свои «показания» мнимый свидетель озвучил в телеэфире 13 декабря 2019 года.

По словам адвоката, защита еще в декабре проверила слова «свидетеля», опровергла их и забыла о них. Непонятно, почему следствие решило вновь поднять эту тему, спустя два месяца. Адвокат считает, что речь идет об инсинуациях и имитации активности со стороны «органов», а тем временем невинные люди остаются за решеткой.

«Почему бы следователям не проверить настоящие алиби… Почему бы не сравнить рост Антоненко с результатами фототехнической экспертизы роста злоумышленников? Пусть расскажут, куда из экспертиз исчезло упоминание о хромоте Антоненко. Напоминаем: ошибочное подозрение остановило поиск настоящих преступников», — говорится в заявлении адвоката.

Напомним, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) с 12 декабря 2019 года находится под стражей. Следователи утверждают, что Антоненко якобы являлся организатором группы, подложившей взрывчатку под автомобиль Павла Шеремета в 2016 году. Также Антоненко, по версии «органов», якобы был одним из непосредственных закладчиков взрывчатки. Убедительных доказательств в деле так и не появилось. Антоненко, тем не менее, останется в СИЗО как минимум до 8 февраля.

Фото golos.if.ua

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