Юная украинка с мировым рекордом выиграла престижный турнир в Германии (видео)

Спорт

18-летняя украинка Ярослава Магучих стала победительницей престижных соревнований в прыжках в высоту, проходивших в немецком Карлсруэ. Наша соотечественница преодолела планку на высоте 2,02 м, установив новый мировой рекорд в помещении в категории U-20 (среди юношей).

Таким образом, юная днепрянка обновила свое же достижение, установленное пару недель назад на турнире памяти Алексея Демянюка во Львове — тогда Ярослава прыгнула на 2,01 м.

Отметим, что второе место заняла еще одна украинка Юлия Левченко (1,99 м), третьей стала немка Имке Оннен (1,96 м). А вот другая наша соотечественница Ирина Геращенко с результатом 1,93 м стала лишь пятой.

Также триумфально выступила в Карлсруэ наша прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, хорошо отдохнувшая в Карпатах. Попытка на 6,92 м принесла красавице-украинке не только золотую медаль, но и стала лучшим результатом сезона в мире. Второе место заняла немка Малайка Михамбо (6,83 м), третье — Хадди Санья из Швеции (6,72 м).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ярослава Магучих победила в номинации «Восходящая звезда» на награждении лучших легкоатлетов Европы EA Golden Tracks.

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