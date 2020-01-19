18-летняя легкоатлетка Магучих установила мировой рекорд (фото, видео)

Спорт

18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд в помещении среди юниоров на турнире памяти Алексея Демянюка во Львове.

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Юная днепрянка покорила высоту 201 см, на два сантиметра улучшив свое же достижение, установленное год назад. В то же время Ярослава повторила «взрослый» рекорд Украины для прыжков в высоту в помещении, а также показала лучший результат сезона в мире.

Ярослава Магучих и ее новое достижение

Отметим, что на открытых стадионах лучший результат Магучих — 204 см, показанный на ЧМ-2019 в Дохе, что также является юниорским мировым рекордом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ярославу Магучих признали лучшей молодой легкоатлеткой Европы на церемонии EA Golden Tracks в Таллине.

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